Vuelca con el tractor que conducía y muere en el acto en un paraje de Fuentes (Cuenca)

Un hombre de 58 años ha fallecido en la tarde de este jueves en Fuentes (Cuenca) al sufrir un accidente con el tractor que conducía.

El aviso del siniestro ha sido recogido por la sala del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a las 19:20 horas, según han informado fuentes de esta institución.

Al parecer, el hombre había volcado en un paraje conocido como Fuente Amarguilla con el vehículo y se había quedado atrapado debajo del chasis.

Hasta el lugar se desplazó un médico de urgencias que no pudo hacer nada por salvar la vida del afectado y certificó su fallecimiento.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil.