Un muerto en un accidente en La Recueja (Albacete): el coche ha salido ardiendo y ha provocado un incendio de Nivel 1

Los hechos han ocurrido a las 14.35 horas de la tarde.

Una persona ha fallecido tras salirse de la vía con un turismo cuando circulaba por la AB-210, a la altura de La Recueja (Albacete). El vehículo ha salido ardiendo y las llamas se han propagado a la vegetación, originando un incendio forestal de Nivel 1.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 14.35 horas de la tarde, en el kilómetro 7 de la vía.

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