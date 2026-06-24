Un incendio calcina una nave abandonada de Cedillo del Condado (Toledo)

Los bomberos de Illescas, efectivos de la Comunidad de Madrid, Policía Local y Guardia Civil tratan de extinguir un incendio en una nave abandonada de Cedillo del Condado (Toledo).

Aunque en un principio se iba a ordenar el desalojo de algunas viviendas cercanas, finalmente no ha sido necesario.

Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Luis Andrés Martín, que ha detallado que el fuego no ha llegado a entrar en las naves agrícolas colindantes gracias a la "rápida intervención de un vecino, que ha hecho un cortafuegos con una retroaexcavadora".

El humo provocado por el fuego ha cubierto la localidad toledana y "los trabajos se centran en refrescar la zona".

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se ha declarado a las 17.19 horas en una nave ubicada en el camino del Prado, en la entrada a Yuncos.