Un accidente entre tres vehículos en Guadalajara capital deja siete heridos, dos de ellos en estado grave

Un accidente en el que se han visto implicados tres vehículos se ha saldado con siete heridos, dos de ellos de carácter grave, en Guadalajara capital. Todos ellos han sido evacuados al hospital de la ciudad.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 23:00 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 275 de la N-320, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La peor parte se la han llevado dos mujeres de 28 y 18 años, que han sido trasladadas en UVI móvil al Hospital Universitario de Guadalajara con pronóstico grave.

Los otros cinco afectados son cuatro hombres de 78, 35, 28 y 9 años, y una mujer de 71. Todos ellos han sufrido lesiones de diversa consideración por lo que también han sido derivados en tres ambulancias de soporte vital básico hasta el mismo centro hospitalario.

Más allá del sector sanitario, el dispositivo lo han completado agentes de la Guardia Civil que se han encargado regular el tráfico y asegurar la zona durante las maniobras de rescate y socorro de los heridos.