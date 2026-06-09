Prisión sin fianza para el hombre que lanzó líquido corrosivo a varias personas en Alcázar de San Juan

El Tribunal de Instancia nº 3 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por presuntamente arrojar líquido corrosivo contra varias personas en la localidad.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a EFE, la jueza le atribuye de manera provisional un delito de lesiones graves, calificación que podrá modificarse a medida que avance la investigación.

El acusado declaró ante la magistrada tras su detención por unos hechos que dejaron cinco personas heridas, incluido el propio presunto agresor, todas ellas con quemaduras de diversa consideración. Dos de los afectados permanecen en estado grave y fueron trasladados a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

Se trata de un hombre de 44 años con quemaduras en aproximadamente el 30 % del cuerpo, y una mujer de 52 años con lesiones en torno al 12 %, según los datos sanitarios facilitados. El resto de las personas afectadas recibió el alta tras presentar heridas leves.

Enfrentamiento

Los hechos ocurrieron en la Plaza de España de Alcázar de San Juan, en dos establecimientos contiguos —una heladería y un bar— cuyos responsables mantenían disputas previas que ya habían derivado en denuncias anteriores.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente se produjo tras un nuevo enfrentamiento entre las partes, que escaló hasta que el presunto autor habría lanzado una sustancia corrosiva contra varias personas presentes en el lugar.

Este diario ya informó el pasado 7 de junio de este suceso, destacando la gravedad de los heridos y el ingreso de dos de ellos en la unidad de grandes quemados, mientras la Guardia Civil continúa con la investigación abierta.

El procedimiento continúa bajo la dirección de la Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a la espera de la evolución de las diligencias judiciales y de la identificación precisa de la sustancia empleada en la agresión.