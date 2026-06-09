Muere un motorista en Membrilla (Ciudad Real) al impactar contra un tractor en la carretera CR-6032
Los servicios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima, que ha fallecido en el lugar.
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Un motorista ha fallecido este martes tras colisionar con un tractor en la carretera CR-6032, a la altura del término municipal de Membrilla, en la provincia de Ciudad Real.
El siniestro se ha producido a las 20.02 horas en el kilómetro 2 de la citada vía, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Manzanares y una UVI móvil.
Los servicios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, que ha fallecido en el lugar del impacto.