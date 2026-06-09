Medios aéreos y terrestres participan en la extinción de un incendio en un punto limpio de Ciudad Real
El fuego, originado en una zona de pastos, se ha extendido a naves, contenedores y vehículos del recinto de residuos.
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Tres medios aéreos y siete terrestres junto a 46 efectivos están participando en el incendio que se ha declarado en el punto limpio de residuos de la zona Cabeza del Palo de Ciudad Real, que se ha iniciado en una zona de pastos y se ha propagado a distintas instalaciones del recinto.
Según han informado fuentes del servicio de gestión de residuos, las llamas están afectando a naves, contenedores y varios vehículos ubicados en las instalaciones.
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🚁 3 medios aéreos
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El Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias) detalla que el fuego se ha iniciado a las 14:07 horas de este martes y están trabajando en su extinción tres medios aéreos y siete terrestres junto a 46 efectivos.
Las fuentes del servicio de gestión de residuos han señalado que los equipos están trabajando para evitar que las llamas se extiendan a otras zonas del complejo. EFE.