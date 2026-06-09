Espectacular vuelco de un coche en Cuenca después de chocar con tres vehículos aparcados

Dos personas han resultado heridas después de que el coche en el que circulaban volcase en una calle de Cuenca al impactar con tres vehículos estacionados. En el dispositivo ha sido necesaria la intervención de los bomberos del parque municipal.

El suceso ha tenido lugar sobre las 20:30 horas en la calle Orégano de la capital conquense.

Según ha informado la Policía Local, el vehículo siniestrado circulaba por este punto de la ciudad cuando impactó con los coches que se encontraban estacionados en la calzada y terminó volcando.

Debido a la posición en la que quedó el vehículo, fue necesaria la intervención de bomberos para darle la vuelta y asegurar la zona.

Igualmente, los agentes de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico mientras se llevaban a cabo todas estas maniobras.