Dos guardias civiles terminan en el hospital al ser mordidos por un perro en Tomelloso: el dueño le instó a que atacase

Dos agentes de la Guardia Civil de Tomelloso (Ciudad Real) han resultado heridos después de que un perro de raza potencialmente peligrosa les atacara por, supuestamente, indicación de su dueño.

Los hechos se produjeron este domingo en un parque del municipio tomellosero, según ha confirmado la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real en redes sociales.

Al parecer, la patrulla fue requerida porque un individuo se encontraba allí con el can sin atar y sin collar.

Una vez personados en el parque, los agentes instaron al hombre a que lo atara y trataron de identificarlo. Sin embargo, esta persona reaccionó animando al animal a que atacara a los agentes, que resultaron heridos.

Los dos guardias civiles fueron atendidos en el Hospital de Tomelloso pero uno de ellos tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Toledo (HUT) por la gravedad de las heridas que presentaba.

El Instituto Armado está investigando las circunstancias concretas de este suceso. Por el momento, no se ha confirmado la posible detención del dueño del perro.