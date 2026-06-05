Sorpresa en un pueblo de Toledo: la Guardia Civil para un vehículo e interviene drogas y dinero en efectivo

Agentes de la Guardia Civil de Quero (Toledo) han detenido a una mujer de 37 años en Miguel Esteban como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al ser sorprendida con varias dosis de cocaína y dinero en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar en el marco de las labores preventivas de seguridad ciudadana y vigilancia de la Guardia Civil en el municipio.

Durante una de las actuaciones, la patrulla procedió a la identificación de un vehículo y su conductora. Durante estas labores, detectaron en el interior del turismo un neceser que contenía 30 dosis de una sustancia blanca, presuntamente cocaína, distribuidas en pequeñas bolsas individuales preparadas para su venta al por menor.

A la mujer también le intervinieron 380 euros en efectivo, fraccionados en diferentes billetes y monedas, así como otros efectos relacionados con la actividad ilícita investigada.

Como resultado de la actuación, los agentes detuvieron a esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

La detenida y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil desarrolla para la prevención, detección y persecución del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.