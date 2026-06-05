Una conductora de 19 años y con apenas cuatro meses de carné, pillada a más de 200 kilómetros por hora en Cuenca

Una conductora novel de 19 años ha sido interceptada circulando a 215 kilómetros por hora en la autovía A-40 a su paso por Cuenca. Según ha informado la Guardia Civil, esta joven que llevaba apenas cuatro meses con el permiso de conducción fue detectada por el radar fijo de la Dirección General de Tráfico (DGT) ubicado en el kilómetro 299,40 de la citada vía.

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil han iniciado una investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial por superar en 95 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida (120 km/h).

La conductora de 19 años podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Cuenca.