Tres heridos en Toledo, entre ellos un bebé de cinco meses, en un accidente de tráfico ocurrido en la cuesta de las Nieves

Tres personas, entre ellas un bebé de cinco meses, han resultado heridas este miércoles en Toledo a consecuencia de un accidente de tráfico en la A-42, ocurrido a la altura de la cuesta de las Nieves.

El siniestro se ha producido a las 11:27 horas, en sentido Madrid, tras la colisión de dos turismos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia del impacto han resultado afectados dos varones de 81 y 44 años y el menor de cinco meses. Todos ellos han sido trasladados al Hospital Universitario de Toledo.

Los dos adultos han sido evacuados en UVI móvil, mientras que el bebé ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico.

El accidente ha provocado importantes retenciones en la zona durante las labores de asistencia y retirada de los vehículos.