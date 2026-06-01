Detenidos dos violentos ladrones que maniataron a un vecino de Bargas para robarle 5.400 euros y su coche

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, las cuales ya han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, de un grupo criminal como presuntos responsables de varios robos con violencia en Bargas (Toledo) y del tráfico de droga en Madrid.

La operación se ha desarrollado en la Comandancia de Toledo y ha desarticulado este grupo criminal asentado en Vicálvaro (Madrid), que utilizaba un "gancho" para captar interesados en adquirir terminales móviles de alta gama que pagarían en efectivo. Una vez en el punto acordado, los atracaban con extrema violencia.

A principios del pasado mes, captaron a una persona interesada en comprar cinco teléfonos móviles de alta gama en la localidad de Bargas. Una vez en el interior le robaron 5.440 euros amenazándole con un cuchillo.

A la víctima llegaron a realizarle un corte en la oreja, atándolo de pies y manos con bridas y amordazándolo con cinta de embalar, dejándolo retenido en el lugar hasta que otros ciudadanos lo auxiliaron. En la huida le robaron el vehículo, calcinándolo al entrar a Madrid.

La operación también ha contado con el registro de dos domicilios de Vicálvaro (Madrid), donde se han intervenido 6,458 kg de marihuana, 1,867 kg de hachís, 393 g de cristal, 13 teléfonos móviles, un hacha, dos machetes, una navaja de mariposa y las llaves y documentación de un vehículo.

Plan Ceres 2.0

Desde el mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan Ceres 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.