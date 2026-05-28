Final feliz en el rescate de dos mineros atrapados durante más de dos horas en una galería derrumbada de Guadalajara

Uno de los trabajadores junto a la ambulancia y al presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega.

Dos trabajadores han sido rescatados con lesiones leves después de permanecer atrapados más de dos horas en una galería que se había derrumbado en la mina 'País de la Plata' de Hiendelaencina (Guadalajara). Este rescate ha conllevado un amplio dispositivo que ha movilizado varios vehículos de maquinaria pesada.

El aviso por el derrumbamiento ocurrido en el interior de la galería que se está abriendo en la mina, se producía a las 17:11 horas de este miércoles y sobre las 19:50 horas ambos operarios lograban salir por su propio pie.

Tras una exploración médica en el lugar, uno de los operarios fue conducido al Hospital de Guadalajara con una lesión en una mano, según ha confirmado la Diputación de Guadalajara.

Una vez que se produjo el aviso de emergencias, el Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de Guadalajara (CEIS) movilizó al personal de los parques de bomberos Sigüenza y de Azuqueca, encabezados por el director técnico del propio Consorcio, además de maquinaria y vehículos.

También se movilizaron los siguientes recursos del servicio de Infraestructuras y Centros Comarcales de la Diputación. Concretamente, acudieron cinco oficiales conductores y sus ayudantes; una excavadora giratoria; una miniexcavadora; una retroexcavadora mixta; un camión góndola; un camión pluma; una furgoneta pickup; dos generadores eléctricos y dos trípodes con focos, así como herramienta de trabajo manual.

Imagen del dispositivo de rescate.

Además de los recursos de la Diputación y del resto de servicios movilizados desde el 112 de Castilla-La Mancha, se solicitó al Ayuntamiento de Madrid la activación de efectivos de la Unidad de Estructuras Colapsadas del cuerpo municipal de bomberos, como medida de precaución ante la posibilidad de que durante las labores de rescate en el interior de la mina se pudiese producir otro derrumbe, aunque finalmente no fue necesaria su intervención.



Tampoco fue necesario desplazar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que según el 112 estaba en preaviso.



La Diputación ha explicado que los bomberos del Consorcio desarrollaron su labor de rescate utilizando sus propios medios técnicos y maquinaria de la propia empresa que está ejecutando la obra de la mina, y la última fase de la liberación de los trabajadores atrapados la realizaron con herramienta manual.