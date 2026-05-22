Desalojadas 25 personas de un bar de Seseña (Toledo) al declararse un incendio: ya ha sido controlado

Un agente de la Guardia Civil y un camión de bomberos. Imagen de recurso. Javier Longobardo

Un incendio registrado este viernes en un bar de la urbanización El Quiñón, en Seseña (Toledo), ha obligado al desalojo de unas 25 personas y ha dejado un afectado por inhalación de humo.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego se ha iniciado en torno a las 20.08 horas en un establecimiento situado en la calle Velázquez, al parecer originado en una sartén.

El incendio ha provocado la evacuación preventiva de los clientes y trabajadores que se encontraban en el local en ese momento, unas 25 personas en total, una de las cuales ha resultado afectada por inhalación de humo.

Fuego extinguido

Aunque el fuego ya ha sido extinguido, efectivos de los bomberos de Illescas continúan trabajando en el lugar realizando tareas de ventilación e inspección para garantizar la seguridad del inmueble.

Hasta la zona se han desplazado también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El incidente ha quedado controlado sin que consten daños personales de gravedad.