Hospital de Guadalajara.

Hospital de Guadalajara. JCCM

Sucesos

Cuatro heridos en el choque entre un camión y un turismo en la A-2 a su paso por Guadalajara

Las víctimas son hombres de entre 21 y 45 años, que han sido trasladados en ambulancia hasta el hospital de la ciudad.

Más información: Cinco heridos en el choque entre dos turismos en la N-320 a su paso por Cañaveras (Cuenca)

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Cuatro hombres de 21, 29, 41 y 45 años han resultado heridos en el choque entre un turismo y un camión en la A-2, a su paso por Guadalajara capital.

Todos ellos han sido ingresados después de ser atendidos en el lugar del accidente por los sanitarios de un UVI y trasladados en ambulancia hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8 horas de la mañana en el kilómetro 50 de la citada autovía, en dirección Madrid.

Imagen de archivo de un helicóptero del Sescam.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil y de los bomberos de Guadalajara, que han procedido a la limpieza de la calzada de los restos del choque y del vertido de combustible que se ha producido.