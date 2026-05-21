Cuatro heridos en el choque entre un camión y un turismo en la A-2 a su paso por Guadalajara

Cuatro hombres de 21, 29, 41 y 45 años han resultado heridos en el choque entre un turismo y un camión en la A-2, a su paso por Guadalajara capital.

Todos ellos han sido ingresados después de ser atendidos en el lugar del accidente por los sanitarios de un UVI y trasladados en ambulancia hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8 horas de la mañana en el kilómetro 50 de la citada autovía, en dirección Madrid.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil y de los bomberos de Guadalajara, que han procedido a la limpieza de la calzada de los restos del choque y del vertido de combustible que se ha producido.