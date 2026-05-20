Detenidos tres traficantes por agredir y robar a un hombre cuando acudió a una vivienda de Hellín a comprar droga

La denuncia de una persona ante la Policía Nacional en Hellín por sufrir un robo con violencia cuando acudió a un domicilio a comprar droga ha culminado con tres detenidos y dos puntos de venta desmantelados.

Según relató a los agentes el denunciante, los detenidos le golpearon y atacaron con un arma blanca para sustraerle 200 euros en efectivo y otros enseres personales. Además, le amenazaron con un arma de fuego para que no denunciase los hechos.

Los investigadores corroboraron que el domicilio donde habían tenido lugar los hechos se utilizaba para el tráfico de cocaína al menudeo. Hasta allí acudían los compradores de manera habitual, encontrando incluso la puerta de la vivienda abierta para que pudiera introducirse directamente en el interior para hacer la transacción.

Debido a la dificultad de la ubicación de la vivienda donde se vendía la droga, en una zona céntrica de la ciudad, la Policía Nacional planificó un operativo en el que participaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Albacete.

Registros

En el primer registro se intervinieron 82 gramos de cocaína, tanto en bruto como en dosis listas para su distribución, dos balanzas de precisión, 2.205 euros en efectivo y otros objetos relacionados con el delito, como armas blancas, un bate de béisbol y diversas herramientas.

Asimismo, la Policía llevó a cabo los días siguientes otro registro en otra vivienda de la localidad, donde se intervino una bolsa con 126 gramos de marihuana lista para su distribución.

En ambas operaciones se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Hellín, con un apoyo "muy relevante" para la desarticulación de estos dos puntos de venta de droga.

Ahora, los detenidos se enfrentan a presuntos delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y lesiones.