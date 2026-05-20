Cuatro años de cárcel para el acusado de abusar sexualmente de sus dos sobrinas menores de edad en Cuenca

El acusado de abusar sexualmente de sus sobrinas menores de edad en Cuenca ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de cuatro años de cárcel en el juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial.

El acusado se enfrentaba a una petición de 12 años de prisión por parte de la Fiscalía. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo, cumplirá dos por cada uno de los delitos continuados de abuso sexual que ha cometido, con atenuante de reparación de daño.

Además, ha sido condenado a cuatro años de prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas, siete años de libertad vigilada, inhabilitación de patria potestad por dos años y prohibición de trabajar con menores de edad durante un lustro.

La sentencia también mantiene íntegra el pago de una indemnización por responsabilidad civil de 20.000 euros, que ya ha sido consignada.

Aunque también se ha puesto sobre la mesa una posible suspensión de la pena, las dos víctimas se han mostrado reacias a conceder este beneficio, por lo que el juez ha pospuesto esta decisión para el momento de la redacción de la sentencia.

Sucesión de los hechos

Según el escrito de la acusación, los hechos comenzaron en el verano de 2018, cuando el hombre se quedó dentro de la piscina con una de sus sobrinas políticas, que entonces tenía nueve años. En ese momento, le pasó la mano por la zona de la vagina de la niña por encima del bañador.

Dos años después, en una playa de la localidad valenciana de Xeraco, el acusado agarró a la menor por los pechos, la levantó, puso una de sus manos en la parte baja de la menor y la deslizó hacia las nalgas.

La agresión a la otra víctima se produjo en 2013, cuando esta tenía 10 años. El acusado subió al piso donde ella residía junto a su familia y tiró a la niña a la cama, se puso encima de ella y se restregó contra su cuerpo, tocándole sus zonas íntimas. Estos actos se repitieron en varias ocasiones.

Asimismo, dos veces el acusado cogió a la menor con intención de besarla, aunque no pudo conseguirlo porque se apartó.