Declaran culpable al acusado de matar a un hombre en Bargas: la Fiscalía rebaja la petición de cárcel a 13 años

Un jurado popular ha considerado culpable por unanimidad a I.A.P. de la muerte de J.D.M.S. el 24 de junio de 2022 en Bargas (Toledo). Así se ha dictado después de que el propio encausado reconociera que quería matar a la víctima durante la primera sesión del juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha rebajado a 13 años y seis meses de prisión la petición inicial de 25 años al modificar sus conclusiones definitivas y considerar que este hombre es responsable de un delito de homicidio doloso y no de uno de asesinato con alevosía y ensañamiento.

El jurado considera que el acusado no es merecedor de los beneficios de suspensión de la pena de prisión que pudiera corresponderle, teniendo en cuenta su propia declaración, como tampoco lo es de que se solicite el indulto al Gobierno de la Nación.

Aunque inicialmente se había fijado el juicio para toda la semana, se ha acelerado su desarrollo después de que el acusado reconociese en la sesión de este lunes que quería matar a la víctima y que cuando abandonó su cuerpo tras una pelea en la que hubo golpes "fuertes" entre ambos pensó que estaba ya muerto.

Esa confesión propició que la defensa renunciase a la práctica de la prueba y se escucharon a petición de la Fiscalía las declaraciones de varios agentes de la Guardia Civil y de los forenses que practicaron la autopsia.

La defensa también ha modificado su escrito de alegaciones y, "por coherencia" con la declaración del acusado y con las pruebas que se han practicado, se ha adherido a lo manifestado por el Ministerio Fiscal en cuanto al delito cometido y en cuanto a la pena solicitada.

Sucesión de los hechos

El 24 de junio de 2022 la víctima esperaba el autobús junto a su padre en Recas para volver a Yunclillos, donde residía. I.A.P. llegó a bordo del vehículo Mercedes C180 y, de manera absolutamente inesperada y sorpresiva, le asestó varios golpes en la cabeza con tal intensidad que cayó desplomado al suelo quedando en estado de inconsciencia.

Lo introdujo en el maletero y siguió asestándole golpes de forma reiterada e indiscriminada con un objeto contundente. A consecuencia de esa agresión, la víctima sufrió una hemorragia subaracnoidea masiva y difusa que ocupó ambos hemisferios cerebrales y una hemorragia infratentorial que comprimió el tronco del encéfalo.

Tras cerrar el maletero, abandonó el lugar, no sin antes golpeando violentamente en el pecho al padre de la víctima cuando comprobó que éste estaba manipulando su teléfono móvil.

Por caminos en dirección a Yunclillos detuvo su vehículo y extrajo a la víctima todavía con vida, atándolo de pies y manos. Después enganchó una lazada de las ataduras a su vehículo o a alguna otra máquina y lo arrastró brutalmente por el terreno.

Por último, introdujo a la víctima nuevamente en el maletero de su vehículo para trasladarlo a un arroyo ubicado en el lateral del camino de Bargas y allí depositó el cuerpo ocultándolo entre la maleza.

Tras retornar a su casa y limpiar a conciencia tanto su vehículo como el resto de los efectos que pudieran estar impregnados con restos biológicos, llamó a su hermano y a su novia, que lo convencieron para acudir a la policía.