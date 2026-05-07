Desmantelado en un trastero de Toledo un laboratorio donde se adulteraban "enormes cantidades" de cocaína

Parte de la cocaína incautada por la Policía Nacional.

Tres personas han sido detenidas después de que la Policía Nacional haya desmantelado un laboratorio clandestino de cocaína que habían instalado en un trastero de alquiler del polígono industrial de Toledo.

Este espacio era utilizado como base de operaciones para almacenar, cortar, adulterar y preparar droga destinada a su distribución tanto en la capital castellanomanchega como en localidades cercanas.

La operación, denominada "Swiper", se ha saldado además con la incautación de 764 gramos de cocaína, 600 gramos de marihuana, 2.360 euros en efectivo, un arma simulada y diverso material para la manipulación y preparación de sustancias estupefacientes.

Toda la droga incautada.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación comenzó el pasado mes de febrero después de que los agentes detectaran la presencia en la ciudad de "un pequeño grupo criminal" dedicado a la distribución y venta de cocaína y marihuana.

Las pesquisas permitieron identificar a los principales sospechosos y descubrir que utilizaban un trastero de alquiler situado en el polígono industrial de Toledo como laboratorio clandestino.

En ese espacio ocultaban y manipulaban la droga para posteriormente distribuirla y obtener un mayor beneficio económico mediante su adulteración.

Detenciones

Los investigadores localizaron además la vivienda en la que residían los sospechosos, situada en una localidad a 23 kilómetros de Toledo. Allí se llevó a cabo un registro en el que fueron detenidos los tres integrantes del grupo criminal.

La Policía Nacional ha detallado que, en el momento en el que los agentes accedieron al domicilio, uno de los investigados trató de deshacerse de 34 dosis de cocaína arrojándolas al inodoro, aunque fue sorprendido antes de conseguirlo.

La plancha hidraúlica utilizada por los presuntos delincuentes.

Entre el material intervenido destaca una prensa hidráulica utilizada para empaquetar bloques de cocaína de aproximadamente un kilogramo.

La Policía Nacional considera que este hallazgo "pone de manifiesto las enormes cantidades de cocaína que este grupo habría estado distribuyendo".