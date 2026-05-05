Sorprenden a un hombre de 52 años vendiendo droga en el barrio del Polígono de Toledo: ha sido detenido

La Policía Local de Toledo ha detenido en la mañana de este lunes a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al ser sorprendido intercambiando sustancias estupefacientes en plena calle del barrio del Polígono de Toledo

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de fuentes conocedoras del caso, los agentes pudieron observar cómo este hombre se encontraba haciendo lo que parecían canjes de objetos con diferentes personas en plena calle.

Tras llevar a cabo una vigilancia discreta, interceptaron al presunto delincuente para registrar sus pertenencias.

Fruto de esta búsqueda pudieron constatar que portaba cinco envoltorios de plástico con una sustancia que parecía ser cocaína y 60 euros en efectivo.

Además, los agentes comprobaron que durante el tiempo que lo habían estado vigilando, había llevado a cabo presuntos intercambios de sustancias prohibidas como hachís y cocaína a cambio de dinero.

Por todos estos indicios, procedieron a su detención como presunto culpable de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.