Imagen del lugar del atropello.

Imagen del lugar del atropello.

Sucesos

El conductor que atropelló a una menor de 6 años en Toledo ha dado positivo en marihuana y cocaína

La joven permanece ingresada en el hospital de la capital de Castilla-La Mancha tras ser operada de la tibia y el peroné.

Más información: Atropellan a una niña de 6 años en el barrio de Santa Bárbara de Toledo: ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario

Publicada
Actualizada

El conductor que atropelló este lunes a una menor de 6 años en el barrio de Santa Bárbara de Toledo ha arrojado un resultado positivo al ser sometido al test de drogas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el varón, del que se desconocen más datos, había consumido marihuana y cocaína. Además, el turismo que conducía carecía de seguro en vigor, por lo que está siendo investigado por un delito de lesiones por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron a las 18 horas de la tarde del lunes en el Paseo de la Rosa de la capital castellanomanchega, a la altura del bar El Telón, en las inmediaciones de la estación de tren.

Imagen del lugar en el que se ha producido el atropello.

La menor atropellada fue atendida en el lugar y trasladada posteriormente en UVI al Hospital Universitario. Allí permanece ingresada tras haber sido sometida a una operación de tibia y peroné.

En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local, que se han hecho cargo de la investigación.