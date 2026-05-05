El conductor que atropelló a una menor de 6 años en Toledo ha dado positivo en marihuana y cocaína

El conductor que atropelló este lunes a una menor de 6 años en el barrio de Santa Bárbara de Toledo ha arrojado un resultado positivo al ser sometido al test de drogas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el varón, del que se desconocen más datos, había consumido marihuana y cocaína. Además, el turismo que conducía carecía de seguro en vigor, por lo que está siendo investigado por un delito de lesiones por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron a las 18 horas de la tarde del lunes en el Paseo de la Rosa de la capital castellanomanchega, a la altura del bar El Telón, en las inmediaciones de la estación de tren.

La menor atropellada fue atendida en el lugar y trasladada posteriormente en UVI al Hospital Universitario. Allí permanece ingresada tras haber sido sometida a una operación de tibia y peroné.

En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local, que se han hecho cargo de la investigación.