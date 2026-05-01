Muere un hombre de 70 años al salirse con su vehículo de un camino rural de Cuenca

Camino rural entre Santa María de los Llanos y El Pedernoso (Cuenca). Foto: Google Maps.

Un hombre de 70 años ha muerto este viernes tras salirse de la vía con su turismo cuando circulaba por un camino rural sin asfaltar entre las localidades conquenses de Santa María de los Llanos y El Pedernoso.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.26 horas de la tarde de este viernes.

La víctima ha quedado atrapada en el interior del vehículo, falleciendo posteriormente. Los bomberos han tenido que desencarcelar el cuerpo.

Hasta el lugar también se han trasladado una UVI y una ambulancia, cuyos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento.