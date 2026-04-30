Detenidas ocho personas de un grupo criminal que vendía cocaína y heroína en Puertollano

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a ocho integrantes de un entramado criminal por la distribución y venta de droga en la zona. Entre los arrestados están los dos máximos responsables del grupo.

La operación se enmarca en una nueva fase operativa de una investigación que se realizó a principios de este año, siguiendo la pista de los dos cabecillas de la organización, que se hallaban fugados de la justicia y tenían vigentes órdenes de detención e ingreso en prisión.

Tras la primera fase de la operación policial, llevada a cabo a principios del mes de febrero, los investigadores pudieron comprobar que los fugitivos habían reactivado la venta de droga en tres nuevos domicilios de la misma zona.

Registros

En uno de los registros efectuados, en una de las viviendas, se localizó una "narcosala" en la que varios toxicómanos estaban consumiendo sus dosis. Allí se intervinieron 95 gramos de cocaína, tres gramos de heroína, varias dosis de ambas drogas ya preparadas para su venta, dos básculas de precisión y diversos efectos receptados con los que los consumidores pagaban sus dosis.

Durante esta fase la Policía Nacional detuvo a 17 personas, se desmantelaron "hasta cuatro narcoviviendas y se efectuaron un total de siete registros simultáneos, incluyendo la vivienda que en ese momento estaba siendo utilizada como punto de almacenaje o guardería".

En total, la operación policial ha culminado con la detención de un total de 25 personas, siendo decomisados 253 gramos de cocaína, 26 dosis de droga ya preparadas para su venta, 1.350 euros en efectivo, dos básculas de precisión, teléfonos móviles, herramientas y documentación.