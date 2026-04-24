Tres detenidos por agresión sexual y detención ilegal de una menor con armas de fuego en Tobarra (Albacete)

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años, entre otros delitos cometidos entre octubre y diciembre de 2025 en Tobarra (Albacete).

Los detenidos son un hombre y dos mujeres, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado, en el que ha indicado además que la menor se encuentra bajo la protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha.

Según las primeras investigaciones, fue la propia víctima quien acudió a la comisaria de Albacete para denunciar que, durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar, fue presuntamente agredid sexualmente por un miembro mayor de edad de la familia.

Además, ha relatado que fue amenazada con armas de fuego e incluso llegó a permanecer encerrada en una habitación bajo llave, sin posibilidad de comunicarse con el exterior. Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar y detener tanto al presunto autor como a otras dos personas consideradas cooperadoras en los delitos.

Durante el registro de la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, los agentes localizaron varias armas de fuego. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con el caso, según ha apuntado la Policía Nacional.

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