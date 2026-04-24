Alejandra Maryvin, la víctima que Seseña apenas conoce: su "conflictivo" exmarido ya había protagonizado otros "jaleos"

Seseña llora a Alejandra Maryvin, la mujer de origen venezolano y 43 años asesinada este jueves en una vivienda del centro de la localidad. El suceso ha conmocionado a un municipio que se cuestiona, a partes iguales, por la sinrazón de los hechos y la propia identidad de una víctima que apenas ha dejado rastro.

De la última víctima de la violencia machista en España, la primera de 2026 en Castilla-La Mancha, solo se sabe que había sufrido algún tipo de maltrato previo y que estaba dentro del sistema viogén —en riesgo bajo—. Sus vecinos, tampoco el alcalde, son incapaces de aportar alguna referencia con cierta profundidad.

Los hechos se produjeron en la calle Río Jarama, un transitado paso del casco histórico de una localidad que ha disparado su población en las tres últimas décadas. También en este punto céntrico, a dos minutos a pie del Ayuntamiento y la iglesia parroquial, se apunta a la explosión demográfica que ha transformado los vecindarios.

"Ya no nos conocemos, ya no se hace tanta vida en la calle", comenta la dueña de una casa baja, la construcción más frecuente de una vía donde apenas despuntan un par de edificios de dos plantas: en uno de ellos se cometió el crimen.

Un octogenario que pasea frente a la casa asegura conocer "de vista" a Alejandra, aunque duda si ha llegado a saludarla. Cree que vivía en Seseña desde hace algunos meses, tal vez "no llegaba al año".

Otra transeúnte comenta que el bloque donde fue acuchillada terminó de construirse "hace poco", aunque no puede concretar la fecha. La vivienda donde mataron a Alejandra —y en la que su verdugo se quitó la vida después— estaba arrendada, aunque se desconoce quién era el inquilino: si el homicida que finalmente se ahorcó o la mujer cuya vida segó.

Un centro de flores y dos velas encendidas homenajean a la mujer asesinada. Del interior del inmueble sale un vecino que, sin llegar a pisar la calle, recibe a otros dos varones pertrechados con voluminosos llaveros. Son las 11:00 horas.

Un rato después, una pareja joven accede al edificio: evitan hablar con los medios que les requieren. A las 13:00 horas, ambos participan discretamente en el minuto de silencio convocado en la puerta del Ayuntamiento.

Una vecina del barrio "de toda la vida", como se define a sí misma, aporta el único dato sobre la desconocida Alejandra. "Era muy guapa", remarca. Poco después, un chico de unos 16 años se santigua al pasar por delante del portal donde se produjo el crimen, mientras pregunta al operador de cámara que graba la escena de qué cadena es.

Otro grupo de chavales, a quienes se les pregunta por el hijo herido de Alejandra, cuentan que supieron de lo ocurrido "por las redes sociales" y los grupos de WhatsApp. Del chico por el que se les requiere tampoco saben nada.

El presunto asesino también atacó al hijo de su expareja. El joven, de 20 años de edad, fue herido en las primeras horas del jueves y avisó a los servicios de emergencia, que lo recogieron en la calle, de lo que había pasado en el interior de la casa.

Un maltrato prolongado en el tiempo

En un bar próximo, describen al presunto asesino, el exmarido de Alejandra, como un tipo "muy conflictivo". El hombre había protagonizado "algunos jaleos" en los últimos tiempos. Testigos presenciales aseguran que la Guardia Civil había estado en la zona en anteriores ocasiones.

En todo caso, desde el Ministerio de Igualdad ratifican la existencia de denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre de 50 años y también de nacionalidad venezolana.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024 —fecha en la que iniciaron los trámites de divorcio—.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y el pasado 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento. Además, tenía antecedentes por violencia machista.

No hay certezas sobre si la víctima y el victimario convivían ni de si compartían residencia pese al maltrato previo que Alejandra había sufrido. "Actualmente no tenía orden de alejamiento ni medidas judiciales, de ahí que estuviera [en el sistema viogén] en nivel bajo", explican desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El pesar de las instituciones

Alejandra "no tenía arraigo en la localidad", comenta Jaime de Hita, alcalde de Seseña. Se trata de una realidad común en la cuarta ciudad más poblada de la provincia de Toledo, un municipio que alimenta su padrón por la cercanía con Madrid y que miles de personas escogen como residencia por cuestiones laborales.

De Hita ha subrayado que los asesinatos machistas "siempre duelen y siempre son condenables, pero son doblemente dolorosos cuando ocurren tan cerca".

Por su parte, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha ha tildado el crimen de "terrorismo machista". Sara Simón ha clamado por el hecho de que "todas las semanas tengamos que lamentar un nuevo asesinato de una mujer en España".

La representante del Gobierno regional ha confirmado que la Junta de Comunidades se personará como acusación particular en el proceso judicial. Además, ha ofrecido "todos los recursos" para la atención del hijo de la víctima, quien permanece hospitalizado.

Preguntada por la posibilidad de que el agresor y la agredida cohabitaran —una hipótesis que el elevado precio de las viviendas alimenta—, Simón ha recordado que la Junta ofrece a las víctimas de violencia machista ayudas para el alquiler de hasta 750 euros.

En este sentido, ha invitado a las personas en esta situación a denunciar y acudir a los Centros de la Mujer para que "ninguna tenga que estar viviendo con su maltratador" y pueda disponer de una ventana para "salir de ese infierno".

"Estamos aquí para respaldarlas, cuidarlas y apoyarlas", ha recordado Simón. No obstante, desde el Ayuntamiento no se tiene constancia de que Alejandra hubiera pedido ayuda a los servicios municipales.