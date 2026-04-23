El choque entre dos camiones en Villarrobledo (Albacete) obliga a cortar la A-43

Dos camiones han chocado en la A-43, a su paso por el término municipal de Villarrobledo (Albacete), dejando a uno de los conductores atrapado en el interior de su vehículo.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Villarrobledo para liberar al afectado, del que se desconocen más datos. Asimismo, se ha activado una UVI y también han acudido agentes de la Guardia Civil.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.40 horas de la tarde de este jueves, en el kilómetro 140 de la citada vía.

Las autoridades han procedido a cortar el carril dirección a Ciudad Real de la autovía.