Unos perros atacan a una bebé de 22 meses en Talavera de la Reina: la niña ha sido hospitalizada

La Policía Nacional está investigando el ataque de unos perros a una bebé de 22 meses el pasado domingo en Talavera de la Reina.

Según han informado a la agencia de noticias EFE la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la bebé fue trasladada al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresada.

La madre ha explicado que la bebé salió al jardín de la casa y fue atacada por los perros de unos vecinos, de raza lobo americano. Tras el ataque "no han querido ver ni las cámaras de la zona".

"Ahora mismo solo estamos centrados en ella y en que salga adelante. Lo que ha pasado ha sido un accidente fatal", ha asegurado.