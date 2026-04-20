Cortada la autovía A-3 sentido Madrid en Honrubia (Cuenca) por el incendio de dos camiones

Imagen recogida por las cámaras de seguridad de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La autovía A-3 se encuentra cortada a primera hora de este lunes en la provincia de Cuenca sentido Madrid después de que se haya registrado un accidente entre dos camiones que han terminado incendiándose. En la colisión han resultado heridas dos personas.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 170, dentro del término municipal de Honrubia (Cuenca), según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia, hay dos heridos que en estos momentos están siendo atendidos por los servicios de urgencia.

Hacia allí también se han desplazado bomberos del parque de Motilla del Palancar que están tratando de extinguir el fuego.

Ante la imposibilidad de poder circular por este punto de la carretera que une Madrid y Valencia, la Guardia Civil ha articulado un paso alternativo en el kilómetro 175 hacia Cañada Juncosa y que termina con la posterior incorporación en Honrubia.

Además de bomberos y Guardia Civil, en el operativo que se está desarrollando en estos momentos participan una ambulancia de urgencias, médico de urgencias, otra ambulancia de soporte vital básico y una UVI.