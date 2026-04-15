Un coche sale ardiendo y las llamas se extienden a una casa en una pedanía de Toledo: un hombre de 80 años, al hospital

Un hombre de 80 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo después de verse afectado por un incendio en Rinconada, una pedanía de La Puebla de Montalbán (Toledo). Las llamas se originaron en un vehículo y posteriormente afectaron a una vivienda contigua en la que se encontraba el afectado.

Este suceso ha tenido lugar en torno a la medianoche en la Ronda Miralrío de este pequeño núcleo de población, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Una vez recibido el aviso, hasta el lugar fueron movilizados bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) pertenecientes al parque de Santa Olalla que procedieron al rescate del único afectado y a sofocar las llamas, que se dieron por extinguidas sobre las 2:00 de la madrugada.

El herido, afectado por inhalación de humo, fue evacuado en una ambulancia de urgencias al Hospital Universitario de Toledo.

El dispositivo lo completaron agentes de la Guardia Civil, encargados de asegurar la zona mientras se prolongaron las labores de rescate.