Tres heridos, dos de ellos graves, por un violento choque entre dos turismos en una carretera de Escalonilla (Toledo)

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas graves, después de que dos turismos hayan colisionado en una carretera del término municipal de Escalonilla (Toledo).

Fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el siniestro ha tenido lugar a las 15:34 horas a la altura del kilómetro 27 de la carretera CM-4000, en esta localidad toledana.

El accidente se ha saldado con dos mujeres de 52 y 54 años heridas de cierta gravedad y que han tenido que ser evacuadas en UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo, y un tercer afectado, un hombre de 59 años cuyo estado no era tan preocupante y ha sido conducido al mismo centro hospitalario en ambulancia de soporte vital.

La violencia de la colisión ha provocado que alguno de los heridos haya quedado atrapado en el chasis de los vehículos, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos de Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de Santa Olalla.

El dispositivo lo han completado efectivos de la Guardia Civil, que se han encargado de asegurar la zona mientras se desarrollaban las maniobras de rescate.