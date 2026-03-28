Detienen a tres falsos repartidores que robaban casas a punta de pistola y amordazaban a las víctimas en Toledo

La Guardia Civil arresta a uno de los implicados en este grupo criminal. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal que asaltaba viviendas haciéndose pasar por repartidores en Almería, Granada y Toledo, tras una investigación culminada el 28 de marzo con tres arrestos en Madrid y Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), donde intimidaban a las víctimas con armas de fuego para robar dinero y objetos de valor.

Según ha informado el Instituto Armado, los detenidos vestían chalecos reflectantes y simulaban realizar entregas para lograr que las víctimas abrieran la puerta. Una vez en el interior de los domicilios, actuaban de forma organizada y planificada, intimidando a los moradores con armas de fuego e incluso llegando a amordazarlos para sustraer dinero, joyas y otros efectos de valor.

La investigación se inició tras detectarse varios robos con un mismo patrón de actuación. Además, los integrantes de la organización empleaban vehículos sustraídos o con placas de matrícula falsificadas para cometer los robos y dificultar su identificación.

La Guardia Civil arresta a uno de los implicados en este grupo criminal. Guardia Civil

También adoptaban diversas medidas de seguridad para eludir la acción policial, llegando incluso a residir en un bloque de oficinas no catalogado como vivienda, lo que complicaba su localización y control.

Arrestos

La operación permitió determinar que el grupo criminal estaba asentado entre las provincias de Almería y Madrid. Dos de los arrestos se produjeron en la capital madrileña, mientras que el tercero tuvo lugar en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería). Dos de los detenidos han ingresado en prisión provisional.

A los arrestados se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, hurtos, falsificación de placas de matrícula y robo o hurto de uso de vehículos, entre otros delitos conexos.

Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de Vera (Almería) y Torrijos (Toledo), mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.