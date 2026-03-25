Detienen a dos personas por atracar y golpear con una barra de hierro a un recaudador de máquinas recreativas en Toledo

Imagen de la Policía Nacional con uno de los detenidos.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores del violento asalto que sufrió un recaudador de máquinas recreativas a las 8:00 horas del pasado 24 de febrero en la calle Madre Vedruna del barrio de Santa Bárbara de Toledo.

Según apuntan fuentes policiales, se trata de dos varones de 30 y 38 años que carecen de antecedentes penales.

Los hechos se desarrollaron cuando la víctima estaba recogiendo la recaudación de varias máquinas por la zona. Cuando se dirigía a su vehículo, fue golpeado con una barra de hierro por un varón encapuchado que le abordó por la espalda, cayendo ambos al suelo.

El autor de la agresión se levantó rápidamente y le sustrajo un maletín pero, al ver que no había dinero en su interior, se lo lanzó a la cabeza a la víctima y huyó del lugar dejando a la víctima herida.

Las patrullas de la Policía Nacional que acudieron al lugar recopilaron toda la información sobre el autor, averiguando que era un varón de gran tamaño, complexión fuerte, y que llevaba un gorro y una braga que le ocultaba parcialmente el rostro.

Huida en coche

Respecto de su huida, los primeros datos recogidos en el lugar apuntaban a que había subido a un vehículo que estaba esperando en las proximidades.

Tras numerosas gestiones de investigación, los agentes lograron identificar al autor material de los hechos. Además, observaron incongruencias en el testimonio del propietario del vehículo que el autor utilizó para perpetrar el asalto, quien en un principio se mostró colaborador y parecía no tener nada que ver con los hechos investigados.

Sin embargo, al final los agentes hallaron indicios de que era quien conducía el vehículo y facilitó la huida del agresor.

Una vez que se obtuvieron evidencias de ambos, se realizó un registro en el domicilio del autor material de la agresión, en el que se hallaron las prendas de vestir que utilizó el día de los hechos, por lo que fue detenido.

Instantes después, los agentes detenían también al segundo autor y ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.