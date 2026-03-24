Un detenido por invadir las vías del AVE en Cuenca, paralizar el tráfico y agredir a tres policías

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial al individuo que este lunes irrumpió en las vías del tren de alta velocidad (AVE) en la estación de Cuenca–Fernando Zóbel, provocando la interrupción del tráfico ferroviario durante unos 40 minutos y hiriendo de carácter leve a tres agentes que intervinieron para sacarlo de la zona.

El suceso, que se produjo en torno a última hora de la tarde, obligó a detener temporalmente la circulación en la Línea de Alta Velocidad Madrid–Levante, que conecta Madrid con destinos como Valencia, Alicante y Murcia, y que pasa por Cuenca como parte del corredor ferroviario del este del país.

La intervención comenzó después de que la Policía recibiera una llamada que en principio era de auxilio y que alertaba de la presencia de una persona sobre las vías del AVE en la estación conquense.

Al llegar al lugar, los agentes observaron al hombre caminando entre los raíles y, por seguridad, avisaron inmediatamente a Adif para que cortara el tráfico ferroviario y protegiera tanto a los pasajeros de los trenes como a los propios policías.

Persecución y resistencia

Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida por las vías del tren y ofreció resistencia cuando los agentes intentaron interceptarlo. Durante el forcejeo, tres policías resultaron heridos leves, según ha confirmado el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Francisco Sánchez.

Finalmente, los agentes lograron sacar al hombre de la zona de las vías y reducirlo, tras lo cual fue trasladado a dependencias judiciales para responder por los hechos. Tanto él como los policías heridos fueron conducidos posteriormente a un hospital de Cuenca para un reconocimiento médico, de acuerdo con las autoridades.

La interrupción del tráfico ferroviario afectó a la circulación de trenes de alta velocidad en ambos sentidos durante aproximadamente 40 minutos, y algunos trenes tuvieron que detenerse en otras estaciones o sufrir demoras en su recorrido hasta que se restableció el servicio de forma progresiva tras la inspección de las vías junto a técnicos de Adif.

El comisario jefe provincial de Cuenca ha informado de que el individuo que provocó el incidente ha sido puesto a disposición judicial, donde responderá por los delitos derivados de su irrupción en las vías y la resistencia ofrecida a los agentes.

Las autoridades consideran que, además de representar un grave riesgo para su propia vida, la entrada en una vía de alta velocidad puede causar retrasos importantes y dificultades operativas en una red ferroviaria cuya puntualidad y seguridad son prioritarias para Adif y las operadoras de trenes.

Aunque en esta ocasión no se han reportado daños materiales graves ni heridos de consideración, el incidente ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la seguridad en las estaciones y en las cercanías de las vías, así como la necesidad de que el público respete las normas de acceso y alejamiento de las zonas de circulación de trenes.