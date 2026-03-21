Hallan un cadáver calcinado de un hombre en un camino de paseo en Almadén: un vecino localiza el cuerpo

Paraje donde ha sido encontrado el cuerpo. El camino queda oculto por los árboles, pero desemboca frente a la pequeña caseta que se ve en la imagen.

El hallazgo de un hombre muerto, con el cuerpo calcinado e irreconocible, ha impactado este sábado a la localidad de Almadén (Ciudad Real). El cadáver ha aparecido esta mañana en las proximidades del kilómetro 5 de la carretera CR-424, en un camino de tránsito habitual para deportistas y senderistas.

Un vecino del municipio, que realizaba su ruta de paseo, ha sido quien ha dado la voz de alarma tras encontrar el cuerpo. A raíz del aviso, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local se han desplazado al lugar en torno a las 10:00 horas, informa EFE. La vía ha estado cortada al tráfico para facilitar las labores de inspección y la recogida de pruebas.

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha confirmado la naturaleza del suceso en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. La regidora ha precisado que el punto exacto se sitúa cerca del paraje conocido como el Pilar de la Legua.

"No es un camino ni mucho menos escondido. Es una ruta de paso habitual de ciclistas, senderistas y personas que tienen sus casas de campo en esa zona. Es una zona de senderismo muy bonita", ha explicado la regidora, quien además conoce personalmente al vecino que localizó el cuerpo. "He coincidido con esta persona esta mañana desayunando en una de las churrerías del municipio. Él ha salido a andar sobre las nueve; lo que haya tardado en llegar allí".

Según las autoridades locales, el cadáver se encontraba calcinado, lo que impide una identificación inmediata. "Estaba irreconocible. Puede ser que, de no contrastar con alguna persona desaparecida, se tarde en identificar", ha señalado Jurado.

Por el momento, no constan denuncias por desaparición en el municipio. "No tenemos ninguna denuncia ni nadie que se eche de menos". Pero hay que valorar que es una zona transitada; consideramos que la persona fallecida no debía llevar mucho tiempo allí porque se hubiese visto antes", ha añadido la alcaldesa.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si se trata de un fallecimiento accidental o de un acto violento.