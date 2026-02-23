Detienen en Seseña (Toledo) al miembro de una banda que robó en una vivienda de Castellón amordazando a sus moradores

La Policía Nacional ha detenido a una persona en Seseña (Toledo) y dos más en Castellón y Madrid como supuestos autores de un robo con violencia llevado a cabo en Castellón en el que accedieron a una vivienda y maniataron y amordazaron a sus moradores.

Los hechos tuvieron lugar a finales del mes de marzo del año 2025 durante la madrugada. Según ha informado la Policía, los varones encapuchados accedieron a una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad castellonense provistos con un arma de fuego, un revólver y un machete y, supuestamente, tras forcejear con los moradores, les ataron y amordazaron para acabar llevándose dinero y joyas.

Tras varios meses de investigación, la Policía pudo comprobar que los hechos fueron ejecutados por dos hombres que estaban dirigidos por un tercero, considerado el autor intelectual, que les suministró la información para llevar a cabo el delito con éxito.

Una vez recabados todos los indicios con los que contaban, los agentes solicitaron varios mandamientos de entrada y registro, autorizados por el Juzgado de Instrucción cinco de Castellón de manera coordinada y simultánea en la propia ciudad levantina, Madrid y Seseña para detener a los tres varones presuntamente implicados en los hechos.

Los investigadores obtuvieron de los registros la ropa y las armas con las que se llevó a cabo el ilícito penal.

En el operativo han tomado parte policías de las unidades centrales de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, Brigada Provincial de Policía Judicial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Castellón.

Los tres varones pasaron a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.