Muere una mujer de 30 años en una colisión en cadena provocada por una granizada en la A-3 en Cuenca

Una mujer de 30 años ha fallecido este viernes y tres personas más han resultado heridas en una colisión en cadena entre ocho vehículos provocada por una granizada en la A-3 a la altura de Villares del Saz (Cuenca).

El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 133 de la vía en sentido Valencia a las 15:26 horas, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Además de la fallecida, en el accidente han resultado heridos dos hombres de 28 y 29 años, y una mujer de 45 años.

En el dispositivo han participado bomberos del parque de Tarancón porque algunos de los afectados habían quedado atrapados, tres ambulancias, una UVI móvil, un helicóptero medicalizado y efectivos de la Guardia Civil.