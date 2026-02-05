Rescatan de su casa a una mujer de 67 años que permanecía atrapada por las inundaciones en un pueblo de Toledo

Una mujer de 67 años ha tenido que ser rescatada esta mañana en Alcolea de Tajo (Toledo) por la Guardia Civil debido a que se encontraba atrapada en su vivienda por la inundación provocada por el desbordamiento del arroyo de Bienvenida.

El inmueble, próximo al arroyo, se encontraba totalmente anegado en su interior con aproximadamente 50 cm de agua y varias habitaciones parcialmente cubiertas. La mujer, que vive sola, no podía abandonar el domicilio por sus propios medios.

La patrulla, que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana, ha recibido un aviso a las 7:50 horas de este jueves a través de la Central Operativa de Servicios (COS). Al llegar, los agentes han procedido a cortar el suministro eléctrico de la vivienda para evitar posibles accidentes.

Mujer rescatada. Guardia Civil

Inmediatamente después, ayudaron a la víctima a recoger sus enseres imprescindibles y procedieron a evacuarla hasta un lugar fuera de peligro. Actualmente, permanece alojada de manera provisional en la residencia de mayores Santa Catalina de la localidad toledana.

Afortunadamente, la mujer no ha sufrido daños y no ha tenido que recibir asistencia médica.

La mujer resultó ilesa y no precisó asistencia médica.

La situación en Alcolea de Tajo sigue sin nuevas incidencias pese a que el caudal del arroyo de Bienvenida continúa creciendo. En el resto de la región, la borrasca Leonardo está dejando desbordamientos de ríos, caídas de árboles, cortes de carretera y de luz.

Ante el temporal, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a las 12 horas de este jueves el Plan de Riesgo de Inundaciones (Pricam) en fase de alerta, con el objetivo de reforzar el seguimiento de las incidencias que puedan provocar las lluvias y el consecuente aumento de los caudales de los ríos.