Detenidos 7 miembros de un grupo criminal por 36 robos en trasteros de Talavera: operaban desde El Casar de Escalona

La Policía Nacional detiene a siete integrantes de un grupo delictivo dedicado a cometer robos en trasteros de Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha detenido en El Casar de Escalona (Toledo) a siete integrantes de un grupo delictivo dedicado a cometer robos en trasteros de Talavera de la Reina, a los que se les imputan 36 robos con fuerza, tenencia ilícita de armas, sustracción de un vehículo, daños, hurto y pertenencia a grupo criminal.

La mayor parte de los robos tuvieron lugar en trasteros ubicados en garajes comunitarios de Talavera de la Reina, aunque también se les imputan algunos robos en interior de vehículo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La Comisaría de Talavera de la Reina detectó varios robos de similares características y abrió una investigación que les llevó hasta un grupo criminal itinerante, asentado en El Casar de Escalona, cuyos integrantes se habían especializado en este tipo de robo, operaban de madrugada y actuaban con un "estricto" reparto de funciones.

Una parte del grupo realizaba labores de vigilancia en los alrededores y el resto accedía al interior de los garajes comunitarios, donde forzaban los trasteros y los vehículos estacionados.

En pocos minutos cargaban todos los efectos sustraídos y huían del garaje utilizando los mandos que hallaban en los vehículos que previamente habían forzado.