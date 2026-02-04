Rescatados cinco jóvenes que se desorientaron mientras hacían senderismo por zonas nevadas con hasta 40 cm en Nerpio

Efectivos de la Guardia Civil de Letur han localizado y auxiliado a cinco jóvenes, de entre 20 y 23 años de edad y vecinos de Albacete, que se habían desorientado mientras realizaban una ruta de senderismo por la Sierra de las Cabras, en el término municipal de Nerpio.

El aviso fue recibido a través del teléfono de emergencias 112, desde donde se alertó a la Central Operativa Compleja (COC) de la Guardia Civil de Albacete tras la llamada de los propios senderistas.

El grupo comunicó que se encontraba desorientado cuando recorría a pie una ruta conocida en el paraje de la Atalaya, una zona de orografía abrupta y de difícil acceso.

Mientras se organizaba el dispositivo de búsqueda con las patrullas más cercanas, los operadores del COC mantuvieron contacto telefónico constante con los jóvenes, transmitiéndoles tranquilidad y confirmándolos que la ayuda estaba de camino, pese a la inminente caída de la noche.

Conexión en tiempo real

Durante la conversación, se les indicó que permanecieran en el lugar donde se encontraban para evitar posibles lesiones, dada la peligrosidad del terreno, y se les orientó para que enviaran su ubicación mediante el teléfono móvil, lo que permitió agilizar la localización.

Hasta la zona se desplazaron dos agentes del Puesto de la Guardia Civil de Letur, conocedores del entorno, que tuvieron que realizar primero un trayecto en vehículo y posteriormente caminar durante una hora y media hasta alcanzar la posición del grupo.

La intervención se llevó a cabo con ayuda de luz artificial y atravesando zonas con espesores de nieve de hasta 40 centímetros.

Una vez localizados, los guardias civiles comprobaron que los cinco senderistas se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban el lógico nerviosismo tras verse perdidos en plena montaña y ya sin luz natural.

A continuación, fueron guiados por la ruta inversa hasta la pedanía de Fuente Carrasca, donde tenían estacionados sus vehículos.

Ninguno de los jóvenes precisó atención médica, a pesar de que los servicios sanitarios habían sido prealertados y se desplazaron de manera preventiva hasta la citada pedanía.