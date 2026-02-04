Dos detenidos por participar en carreras ilegales en Seseña y Yeles tras huir a gran velocidad y colisionar su vehículo

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de los delitos de desobediencia grave a los agentes de la autoridad conducción temeraria, tras su participación en carreras ilegales de vehículos desarrolladas en los municipios de Seseña y Yeles.

Estas intervenciones forman parte de la Operación FRENO, un plan específico de la Comandancia de Toledo para prevenir, neutralizar y disolver eventos ilícitos de este tipo en la provincia.

Los hechos se remontan al 31 de enero, alrededor de las 23:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó a dos turismos compitiendo a gran velocidad —uno de ellos con las placas de matrícula ocultas— por las calles de Seseña.

Vehículo interceptado en Seseña. Guardia Civil

Al intentar identificar al conductor, este emprendió la huida desoyendo las órdenes de los agentes, realizando maniobras temerarias y poniendo en grave riesgo a otros usuarios de la vía. Finalmente, el vehículo fue interceptado y el conductor detenido.

Huida a gran velocidad

Horas más tarde, en el polígono industrial La Estación, en Yeles, la Guardia Civil tuvo conocimiento de una concentración no autorizada de cerca de un centenar de turismos, varios con las placas tapadas y realizando derrapes y carreras en la vía pública.

Al aproximarse para identificar a uno de los participantes, su conductor huyó a gran velocidad, perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste de tendido eléctrico.

Tras comprobar que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, el conductor fue detenido como presunto autor de desobediencia grave y conducción temeraria.

Seguridad ciudadana

La Operación FRENO, impulsada por la Comandancia de Toledo, establece un dispositivo progresivo enfocado en detectar, neutralizar y disolver este tipo de eventos, que carecen de amparo legal y se organizan frecuentemente a través de redes sociales.

El plan contempla la intensificación de la vigilancia preventiva, la identificación de organizadores y participantes, y la activación rápida de dispositivos coordinados entre unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico e Investigación.

El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, así como impedir carreras ilegales asociadas a velocidades excesivas, maniobras peligrosas, molestias vecinales y riesgos de accidentes graves, además de otros posibles delitos contra la seguridad vial.

La Guardia Civil recuerda que los delitos de desobediencia grave pueden conllevar penas de hasta 12 meses de prisión y multas de hasta 6.000 euros, mientras que la conducción temeraria está castigada con penas de prisión de hasta dos años, la suspensión del permiso de conducir de 1 a 6 años y multas de hasta 10.000 euros.