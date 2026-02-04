Un detenido en Puertollano (Ciudad Real) por el intento de atraco a un establecimiento a punta de pistola

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a un varón como presunto autor de un robo a punta de pistola con arma simulada en una tienda de alimentación de la localidad.

Según han informado fuentes de la Policía, el detenido accedió al interior del establecimiento cubierto con una capucha y una braga de cuello para ocultar completamente su rostro. Una vez en el lugar, amenazó al dependiente con una pistola, si bien, "debido a la resistencia del empleado, finalmente huyó del lugar sin lograr su objetivo".

Las pesquisas policiales se centraron sobre un varón de la localidad, especializado en la comisión de delitos contra el patrimonio.

Con todos los indicios que ya tenían, los agentes realizaron una entrada y registro en su domicilio, donde localizaron la pistola de aire comprimido oculta en el techo de la vivienda, junto con la indumentaria que utilizó en el robo.

En el registro, los agentes también localizaron en su domicilio numerosas armas blancas, machetes, espadas, nunchakos, defensas y grilletes; así como documentación de víctimas de otros robos y una gran cantidad de material destinado al cultivo “indoor” de marihuana como focos y lámparas infrarrojas, extractores de aire, humidificadores, fusibles o transformadores eléctricos.

Lugar donde mantenía oculta la pistola.

Al presunto autor se le imputa la comisión de un robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, y la Policía Nacional mantiene la investigación abierta con el objetivo de determinar si el autor del robo pudiera estar implicado en otros hechos delictivos.