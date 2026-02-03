La Policía investiga el robo con arma blanca de dinero y medicamentos en dos farmacias de Guadalajara

Dos farmacias de Guadalajara capital fueron el pasado fin de semana escenarios de dos robos con arma blanca. Unos atracos en los que fueron sustraídos tanto medicamentos como dinero en efectivo.

Según ha informado la Policía Nacional a la agencia de noticias EFE, los atracos tuvieron lugar en horarios próximos al mediodía con un modus operandi similar. El autor de los hechos ocultó su identidad y amenazó a los empleados de sendos establecimientos con un arma blanca.

Por el momento, no ha habido detenidos y la Policía se encuentra investigando los hechos.

Asimismo, se ha puesto sobre aviso a los establecimientos de Guadalajara, para que estén alerta en horarios de apertura y cierre ante posibles hechos similares.