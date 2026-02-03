Desmantelada en Torrijos (Toledo) una plantación de marihuana oculta en un zulo bajo un criadero de pollos

La Policía Nacional ha desmantelado en la localidad de Torrijos (Toledo) una plantación de marihuana de grandes dimensiones que se encontraba oculta en un zulo subterráneo de 800 metros cuadrados excavado bajo una nave industrial dedicada, aparentemente, a la cría de pollos. La operación se ha saldado con la detención de dos personas y la incautación de 932 plantas de cannabis.

La investigación se inició a finales de 2025, cuando los agentes obtuvieron información sobre dos varones que presuntamente se dedicaban al cultivo ilegal de marihuana.

Las primeras pesquisas apuntaron a una finca de unos 15.000 metros cuadrados, en la que existían varias edificaciones destinadas a la cría de aves y ganado ovino, que servían como tapadera de la actividad ilícita.

Acceso subterráneo de la operación llevada a cabo en Torrijos. Policía Nacional

Bajo una de las naves dedicadas a la cría de pollos, los investigadores localizaron un zulo de 800 metros cuadrados dividido en cinco estancias independientes, todas ellas dotadas de una compleja instalación técnica.

Ubicación subterránea

El espacio contaba con aparatos de aire acondicionado, extractores, reactancias, transformadores, cuadros eléctricos, lámparas, ventiladores y humidificadores, lo que permitía mantener las condiciones óptimas para el cultivo intensivo de marihuana.

La sofisticación de la instalación y su ubicación subterránea estaban diseñadas para dificultar la labor policial, ya que el olor característico del cannabis quedaba camuflado por el de los animales del criadero. En el interior del zulo se han intervenido 932 plantas y 2,687 kilogramos de marihuana.

Una vez reunidas todas las pruebas, la Policía Nacional ha llevado a cabo dos registros simultáneos, tanto en la finca como en el domicilio del principal investigado.

Vivero de plantas de la operación saldada en Torrijos. Policía Nacional

Este último fue detenido cuando intentaba huir de su vivienda tras detectar la presencia policial a través de un sistema de cámaras de seguridad que le permitía vigilar en tiempo real lo que ocurría en la finca.

Tanto él como el encargado de custodiar la plantación fueron arrestados como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Plantación en Nambroca

En una segunda operación desarrollada en la localidad de Nambroca, la Policía Nacional ha desmantelado otra plantación de marihuana compuesta por 606 plantas, ubicada en la buhardilla de una vivienda ocupada.

El cultivo estaba perfectamente acondicionado con sistemas de iluminación, humedad y temperatura para forzar el crecimiento de las plantas.

Plantación de Nambroca. Policía Nacional

El responsable de esta plantación fue detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al haber realizado una conexión ilegal a la red de suministro eléctrico.

Con ambas operaciones, la Policía Nacional ha logrado incautar un total de 1.538 plantas de cannabis en la provincia de Toledo.