Cae una banda criminal en Toledo que robaba con violencia en comercios: más de 60 dispositivos valorados en 50.000 €

Captura de pantalla del vídeo proporcionado por la Policía Nacional de la detención ocurrida en esta operación. Policía Nacional

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado, en una operación conjunta, un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales dedicados a la venta de dispositivos tecnológicos.

En el marco de esta actuación han sido detenidos tres de sus integrantes, localizados en el municipio de Méntrida (Toledo).

Según han informado ambos cuerpos policiales en una nota de prensa, los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando cuatro individuos perpetraron un robo violento en un establecimiento comercial de Sevilla capital.

Durante el asalto, los autores se apoderaron de más de 60 dispositivos electrónicos —entre teléfonos móviles, tabletas y ordenadores— con un valor aproximado de 50.000 euros.

Huida de alta gama

Tres de los asaltantes accedieron al interior del local con el rostro cubierto y portando herramientas contundentes, con las que amenazaron e intimidaron al personal, obligándolos a dirigirse al almacén para sustraer los dispositivos.

Un cuarto individuo permaneció en el exterior realizando labores de apoyo y facilitando la huida en un vehículo de alta gama.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Policía Judicial de las Brigadas Provinciales de Sevilla y Madrid de la Policía Nacional, junto con el Equipo de Policía Judicial de Illescas de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. La coordinación entre ambos cuerpos permitió identificar plenamente a los presuntos autores.

Durante las pesquisas se constató que uno de los implicados se encontraba interno en un centro penitenciario, mientras que los otros tres fueron localizados en Méntrida, donde se procedió a su detención.

Uno de ellos ha sido arrestado además como presunto autor de un delito de lesiones graves con arma de fuego y de hurto de un vehículo a motor.

Registros domiciliarios

Asimismo, la autoridad judicial autorizó dos entradas y registros domiciliarios, en los que los agentes intervinieron diversas herramientas, dispositivos OBD y un vehículo sustraído, que han quedado a disposición judicial como elementos probatorios. En uno de los domicilios también se localizó una plantación de marihuana.

La operación, denominada Makana-Hípica y Gun Manhattan, ha contado con la colaboración de distintas unidades especializadas y con el apoyo de la Policía Local de Méntrida. El Juzgado de Instrucción de Guardia ha decretado el ingreso en prisión de dos de los líderes del grupo criminal.