Detienen en Azuqueca de Henares a tres personas tras huir después de robar 55 baterías de un camión en la A-2

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a tres personas en la autovía A-2, a la altura del término municipal de Azuqueca de Henares, y ha recuperado 55 baterías de vehículo que presuntamente habían sido sustraídas de un camión estacionado en un área de servicio de esta vía.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se han producido después de que el Centro Operativo de Servicios recibiera un aviso alertando de la huida de una furgoneta desde el área de servicio situada en el kilómetro 107 de la Autovía del Nordeste.

Los ocupantes del automóvil supuestamente acababan de cometer un robo en el semirremolque de un camión allí estacionado.

Localización de las baterías incautadas. Guardia Civil

De manera inmediata, la Central Operativa de Servicio estableció un dispositivo en el que participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Huida de 70 kilómetros

El operativo concluyó con la interceptación del vehículo en el kilómetro 38 de la A-2, dentro del término municipal de Azuqueca de Henares, y con la detención de sus tres ocupantes.

Los sospechosos recorrieron cerca de 70 kilómetros a gran velocidad, circulando sin el alumbrado reglamentario y desoyendo las señales de alto de los agentes, lo que supone un grave riesgo para la seguridad vial y para la integridad de los propios agentes y del resto de usuarios de la vía.

Una vez interceptada la furgoneta, en su interior viajaban tres individuos de entre 21 y 23 años, que transportaban las 55 baterías presuntamente robadas, las cuales fueron recuperadas por los agentes.