Detienen a un hombre que intentó degollar a la pareja de su hermana en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por tentativa de asesinato después de intentar clavar un cuchillo en el cuello a la pareja sentimental de su hermana.

Esta detención se dio después de que el arrestado se presentara en el domicilio de la pareja para iniciar una discusión en la que profirió insultos y amenazas de muerte contra los dos.

Al día siguiente, este hombre regresó a un establecimiento que regenta su hermana y su cuñado, y allí, por sorpresa, intentó abalanzarse con él. En el enfrentamiento, blandía un cuchillo que intentó clavarle en el cuello, tal y como describen fuentes de la Policía Nacional.

Finalmente, la víctima pudo zafarse del ataque y el presunto autor se marchó del lugar de manera precipitada.

Una vez denunciados los hechos, la Policía estableció un dispositivo de búsqueda que se saldó con la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor.