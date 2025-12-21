Muere un hombre de 33 años al sufrir una agresión con un arma blanca durante una reyerta en Cebolla (Toledo)

Un hombre de 33 años ha muerto tras sufrir una agresión con un arma blanca durante una reyerta en la madrugada de este sábado al domingo en el municipio toledano de Cebolla.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, sobre las 5 horas, la Benemérita recibió un aviso de que estaba ocurriendo una pelea en la que estaban participando varias personas.

Hasta el lugar se han desplazado también medios sanitarios, que han trasladado a la víctima hasta el Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo), donde ha acabado falleciendo.

Por el momento, no ha habido detenidos y se desconocen las causas por las que se originó la reyerta. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación.