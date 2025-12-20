Desmantelan una red criminal que robaba a cara descubierta en un salón de juegos de Toledo: hasta 60.000 € de botín

Hasta siete personas han sido detenidas en Seseña por formar parte de una organización criminal que extraía dinero en efectivo de máquinas de apuestas en salones de juegos de la provincia de Toledo. La Guardia Civil estima que sustrajeron más de 60.000 euros.

Uno de los establecimientos afectados denunció ante la Benemérita que tres personas habían accedido al local utilizando documentación falsa y una vez dentro abrieron una de las máquinas recreativas mientras simulaban estar jugando.

A raíz de ese episodio, los agentes iniciaron la investigación denominada Black Jack 36 y descubrieron que los ladrones utilizaron una llave facilitada por un trabajador del propio establecimiento que formaba parte de la organización.

Operación Black Jack 36 (Toledo)

Este grupo delictivo empleaba el método conocido como "cebado" o "engorde stacker" que consiste en manipular máquinas de apuestas para obtener premios sin necesidad de jugar.

Se aprovechaban de que este tipo de máquinas emiten tickets canjeables en lugar de premios en metálico. Repitiendo la misma operación varias veces acumulaban varios tickets que cambiaban por dinero en efectivo en máquinas de cambio de otros locales.

A los siete detenidos se les atribuye como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documento público, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.