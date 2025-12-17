Muere un hombre de 41 años al estrellarse la avioneta que pilotaba sobre una finca de la provincia de Toledo

Un hombre de 41 años ha muerto este martes al estrellarse la avioneta que pilotaba en la finca 'El Castañar', situada en el término municipal de Mazarambroz (Toledo).

El fallecido había despegado esta mañana del aeródromo de Casarrubios del Monte con dirección a Cádiz, según han precisado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Sobre las 11:23 horas, el centro de control perdió el contacto con él y rápidamente se armó un dispositivo de búsqueda compuesto por agentes de la Guardia Civil, Salvamento Aéreo, bomberos del Consorcio Provincia de Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) del parque de Orgaz y personal del Infocam.

Fruto de este rastreo, a las 14:00 horas era hallada la avioneta en esta zona de monte de la provincia de Toledo, mientras que el cadáver finalmente ha sido localizado tres horas y media después.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.